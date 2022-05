Brugge

Maandag 23 mei: die datum vinken fans van Club Brugge maar best aan. Want als Club opnieuw kampioen wordt, vindt op die doordeweekse weekdag de viering plaats. Drie dagen later moet de Markt alweer ontruimd zijn voor de Heilig Bloedprocessie. “Ideaal is de timing niet, maar ze is ook niet onoverkomelijk.”