Sri Lankaans parlementslid schiet op manifestanten en berooft zich van het leven

Een parlementslid van de regeringspartij in Sri Lanka heeft maandag zichzelf van het leven beroofd nadat hij op antiregeringsdemonstranten had geschoten. Dat heeft de politie meegedeeld.

Amarakeerthi Athukorala had in Nittambuwa, op een vijftigtal kilometer van de hoofdstad Sri Jayewardenapura Kotte, schoten afgevuurd op twee manifestanten die zijn wagen blokkeerden. De twee demonstranten raakten ernstig gewond, een van hen is aan zijn verwondingen bezweken, zo zegt de politie.

“Het parlementslid vluchtte weg en verschanste zich in een nabijgelegen gebouw”, vervolgt de politie. “Duizenden mensen omsingelden het gebouw. Hij beroofde zich vervolgens van het leven.”

Eerder op de dag besliste de Sri Lankaanse premier al af te treden, nadat bij gewelddadige confrontaties tussen zijn aanhangers en antiregeringsdemonstranten tientallen mensen gewond waren geraakt.

Sri Lanka ondergaat momenteel de zwaarste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948. In het land met zowat 22 miljoen inwoners is er een tekort aan levensmiddelen, medicijnen en brandstof. Er zijn ook regelmatige stroomonderbrekingen. Als gevolg van de crisis vinden er aanhoudende antiregeringsprotesten plaats.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

