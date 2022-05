Russen vieren Dag van de Overwinning ook in belegerde Oekraïense steden

Niet alleen in Rusland, maar ook in heel wat Oekraïense steden werd maandag de Dag van de Overwinning gevierd. Zelfs in de belegerde stad Marioepol wreven Russische soldaten en aanhangers de invasie van Rusland er nog wat meer in door parades te organiseren voor de gelegenheid.

Rusland viert maandag de Dag van de Overwinning. Op die dag herdenken de Russen traditioneel de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit jaar is de feestdag extra beladen door de oorlog in Oekraïne.

Die overwinningsdag wordt ook niet enkel gevierd in Rusland zelf. Ook in andere voormalige Sovjetlanden stonden er parades en andere feestelijkheden op het programma. In onder meer Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, zagen buitenlandse verslaggevers parades met duizenden die vlaggen en foto’s meedroegen.

Maar ook in Oekraïne zelf werd de dag gevierd. Russen liepen met vlaggen door de straten van de belegerde havenstad Marioepol. Denis Pushilin, de pro-separatistische leider de volksrepubliek Donetsk, liep vooraan in de parade daar. Hij droeg het beruchte Z-symbool op zijn borst en brandde zelfs een fakkel bij het herdenkingsmoment voor slachtoffers van fascisme in Marioepol.

Ook in andere Oekraïense steden, zoals Malitopol, Energodat, Cherson en Staroblesk, werden soortgelijke parades gehouden om de Russische invasie te vieren.