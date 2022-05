850 kilogram bedorven voedsel in supermarkt in beslag genomen, winkel verzegeld

Het wijkteam van Berchem controleerde de winkel in de Driekoningenstraat vrijdag samen met de douane. “Op heel wat producten bleek geen prijsaanduiding te staan. Heel wat producten waren ook niet voorzien van een Nederlandstalig etiket. Tijdens de controle werd duidelijk dat verschillende voedingsproducten vervallen waren”, aldus de politie.

Na een grondige controle werd maar liefst 850 kilogram aan vervallen of bedorven producten in beslag genomen. “Gezien de inbreuken werd beslist de winkel te sluiten en te verzegelen”, zegt de politie, die ook andere winkels in de straat controleerde. In drie andere zaken trof de politie nog vervallen producten aan.