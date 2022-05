KVM-coach Vrancken: “Een gepast afscheidscadeau van mijn spelers? Neen, misschien eerder voor henzelf”

Na de 0 op 6 tegen Genk en Gent is KV Mechelen zo goed als uitgeteld voor groepswinst in de Europe play-offs. De afscheidstournee in de resterende drie duels kan dus beginnen voor trainer Wouter Vrancken en enkele van zijn spelers. “Voor egoïsme of verslapping vrees ik niet, daarvoor ken ik mijn groep te goed”, blikte de Malinwa-coach vooruit.

Met Walsh (sleutelbeenbreuk), Van Drongelen (herstellende na een auto-ongeval) en Bijker (kruisbandblessure) zag Vrancken in één week tijd drie verdedigers uitvallen. “Ik heb geen backs meer”, kon Vrancken dinsdagmiddag op zijn persbabbel gelukkig nog lachen met de situatie. “Dit was een seizoen waarin we het geluk niet aan onze zijde hadden. In de periode met veel Covidgevallen kregen we af te rekenen met enkele traumablessures. En ook nu komt het allemaal tegelijk. Als we desondanks hetzelfde niveau blijven halen, en jongens op een ongebruikelijke positie uitblinken, kan ik alleen maar met bloemen gooien naar mijn spelers.”

Ook Sandy Walsh zag zijn seizoenseinde zaterdag in duigen vallen door een blessure. — © Isosport

Verrassende Van Hecke

Een van die openbaringen was afgelopen zaterdag Jannes Van Hecke. De twintigjarige middenvelder depanneerde halfweg wedstrijd Walsh op de rechtsback. “Ik heb hem onmiddellijk proficiat gewenst met zijn invalbeurt”, aldus Vrancken. “We voetbalden goed mee. Daarom wilde ik niet te veel schuiven en tegelijk iemand zetten die met lef zou spelen. Jullie mogen Jannes morgen opnieuw op de rechtsback verwachten.”

Met een achterstand van acht punten op de Buffalo’s, en slechts negen punten meer te verdienen, is Malinwa alleen mathematisch nog niet uitgeteld voor Europees voetbal. Toch raken de Kakkers nog niet in vakantiestemming. “Ik heb behoorlijk wat gesprekken gevoerd met de jongens, en er was geen enkele die gelatenheid vertoonde”, benadrukte Vrancken. “Zeker in onze twee thuiswedstrijden tegen Gent en Genk willen we er nog het beste van maken voor onze supporters. We legden een lange weg af van 1B tot hier. Op dat parcours doorstonden we heel wat stormen. Ook nu zullen we met onze gekende energie aan de aftrap verschijnen.”

© BELGA

“Of ze mij een gepast afscheidscadeau willen schenken? Neen, misschien willen er sommigen wel zelf op gepaste wijze afscheid nemen. (lacht) Hoewel er veranderingen op til zijn, merk ik niet dat enkele spelers niet meer met hun hoofd bij KV zitten, integendeel. Van egoïsme was in Gent allesbehalve sprake. Op dat gebied vrees ik niet voor verslapping in de drie resterende wedstrijden. Daarvoor ken ik mijn groep ondertussen te goed.”

Nog geen Van Drongelen

Van Drongelen zit in de return tegen Gent nog niet in de kern. De Nederlander raakte vorige week betrokken in een dodelijk auto-ongeval en brak daarbij twee vingers. “Ik hoop Rick deze week op training terug te zien, maar de bal ligt in zijn kamp”, gaf Vrancken nog mee. “Hij bepaalt wanneer hij er weer klaar voor is.” Vrancken kan wel op Peyre rekenen. Een eventueel schorsingsvoorstel heeft geen invloed op de match van morgen. Ondertussen bekijkt de club met Walsh of ze de sleutelbeenbreuk van de rechtsback op natuurlijke wijze laten genezen, of dat hij toch onder het mes gaat. In het laatste geval kan Walsh mogelijk alsnog debuteren voor Indonesië, dat op 8, 11 en 14 juni kwalificatieduels afwerkt tegen Koeweit, Jordanië en Nepal voor de Asian Cup.

LEES OOK. COMMENTAAR. “KV Mechelen kan Vrancken in de drie resterende wedstrijden op een waardige manier uitwuiven”