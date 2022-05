Charles Michel moet schuilen voor raketten tijdens verrassingsbezoek aan Odessa

Of Michel echt in gevaar kwam, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk waar hij moest schuilen voor de aankomende raketten.

Michel bracht in Odessa onder meer een bezoek aan de haven, waar hij met eigen ogen de impact kon zien van de oorlog op de mondiale bevoorradingslijnen. Zo zitten in de haven vele tonnen graan geblokkeerd, waardoor niet alleen de Oekraïense economie maar ook de wereldwijde bevoorradingszekerheid bedreigd wordt, klinkt het in de entourage van Michel.

Michel zag in Odessa ook de “moedwillige” verwoesting van een woongebouw en de impact van de oorlog op onschuldige burgers. Het was tijdens het gesprek met premier Denis Sjmihal dat Michel moest onderduiken voor raketten die neerkwamen op “de regio rond Odessa”.

Aan het gesprek met Michel en Sjmihal nam, via videoverbinding, ook president Volodimir Zelenski deel. Met hem ging het over de beste manier waarop de Europese Unie steun kan blijven bieden aan Oekraïne in de context van de “humanitaire, economische en militaire uitdagingen” waar het land voor staat.