Anderlecht geeft profcontract aan kleinzoon van clublegende Paul Van Himst

De 17-jarige Lapage speelt sinds zevenjarige leeftijd voor Anderlecht en kwam dit seizoen uit voor de U18 en U21. “Amando is een middenvelder van oorsprong, maar werd omgevormd tot verdediger”, vertelde Jean Kindermans, hoofd van de RSCA Belfius Academy. “Hij is sterk in de lucht, anticipeert goed en heeft een goede pass in de voeten”, deelde Kindermans nog mee.

Lapage gaat in de verdediging van de eerste ploeg de concurrentie aan met onder meer Wesley Hoedt en Lisandro Magallán.