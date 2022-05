SJOTCAST #36. Eddy Snelders: “Ondanks zijn goal kent Vanaken zijn jaarlijkse dip in de play-offs”

Eddy Snelders over het spitsenduo van Union: “Undav zit al met zijn hoofd in Engeland en bij Vanzeir zie je hoe snel het van hero naar zero kan gaan.”

De play-offs zijn gestart, de titelkandidaten zijn voor Sjotcast gekend. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 36 vertelt Eddy Snelders over zijn tijd met Louis van Gaal, zag Lars hoe de stress de bovenhand neemt bij Union en trok Yanko zowaar nog eens zelf zijn voetbalschoenen aan.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten. Tijdens de play-offs krijgen ze elke maandag het gezelschap van een bekende analist.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.