Hein Vanhaezebrouck waarschuwt voor pittig duel van AA Gent op bezoek bij KV Mechelen: “Het wordt knokken”

Toch klinkt de Gentse coach zeker niet aangeslagen. Ondertussen had hij ook al een goed gesprek met enkele spelers, voornamelijk met zijn offensieve pionnen die hij vorige zaterdag nog even op hun plichten wees. Jongens zoals Tissoudali en Odjidja kregen toch wel wat kritiek te slikken en ook tijdens het gesprek met hun coach, werd paard en man genoemd.

“Sommigen zijn daar niet happy mee, dat is goed. Dat is een teken vaak dat je de juiste snaar hebt betokkeld. Anderen hebben een uitleg. Dan is het aan ons om dat te bekijken. We zitten morgen aan match 58 van het seizoen maar niet iedereen heeft er zoveel gespeeld. Sommigen wel. Mike Ngadeu op kop. Hij klaagt wel eens dat hij niet top fit is maar hij staat er wel altijd.”

Vanhaezebrouck beseft trouwens dat zijn defensie het niet onder de markt had tegen een zeer gretig Malinwa: “Het was een zware match voor hen. Het is nog niet vaak gebeurd dat ze zo hun handen vol hadden met een tegenstander die met zoveel drive kwam voetballen. Het was een tijdje geleden dat hen dit overkwam, terwijl we toch tegen enkele serieuze ploegen speelden. Chapeau nogmaals voor mijn volledig defensief compartiment, daar reken ik trouwens ook mijn wingbacks toe.”

Waar Vanhaezebrouck lof heeft voor zijn defensie, is zijn analyse van de prestatie van zijn voorhoede minder positief. Dat nam hij dan ook mee in zijn post-matchbespreking: “We hebben inderdaad enkele elementen aangehaald. Het is voor iedereen duidelijk dat we beter kunnen. Er zijn misschien wel redenen denkbaar: de Ramadan was een zware periode voor Tarik, hij is toch wat vermoeid. Dat kruipt nu eenmaal toch in de kleren”, klinkt Vanhaezebrouck ook wel begripvol voor de speciale situatie van zijn topschutter.

“Darko Lemajic viseer ik trouwens het minst. Die is inderdaad niet gewoon om al die basisplaatsen na elkaar te spelen. Hij zet zich altijd in. Daar kunnen we niet over klagen. Iedereen heeft zijn redenen of excuses. Ik wil gewoon dat er drive of inzet is. Je kunt niet altijd even goed zijn maar je hebt iedereen nodig als je tegen een ploeg speelt, die zoveel drive bezit. We kunnen ons verschuilen achter het feit dat we hebben gewonnen maar we konden even goed verloren hebben. Dat kan dinsdagavond zomaar gebeuren als we niet de juiste lessen trekken.”

“Tv-gelden zijn ook belangrijk voor de club”

De Gentse coach wil vooral een gretig en scherp team aan de aftrap brengen in Mechelen: “We spelen tegen een goed en hongerig team dat ons zaterdag op veel aspecten heeft overpowered. Als je naar de intensiteit kijkt, de meters die ze maakten: zowel totaal als intensief, waren zij top. Bij ons waren er maar een paar daartoe in staat. Dat moeten we morgen en de andere twee matchen toch beter doen. We moeten bij die partijen knokken alsof we nog strijden voor de prijzen. Die vijfde plaats en de bijhorende tv-gelden zijn ook belangrijk voor de club. Maar we zijn profs en onze eer verplicht ons om altijd voluit te gaan.”

Voor het duel op bezoek bij Mechelen kan Vanhaezebrouck trouwens opnieuw rekenen op Hanche-Olsen, Nurio en Oladoye. Toch blijft de spoeling bij de Buffalo’s eerder dun: “We hebben wat kleine bobootjes. Het zijn er teveel om op te noemen. Ze zullen allemaal allicht wel mee afreizen naar Mechelen maar vermoedelijk zullen we pas als ze opstaan weten in aanmerking komt voor een basisplaats. Het wordt knokken in Mechelen. In de reguliere competitie mochten we nooit verliezen, toen hadden we wel het betere van het spel maar werden we telkens gepakt door individuele foutjes. Hopelijk zullen we die niet meer zien. Thuis bleef dat gevaar beperkt, hopelijk is dat morgen ook zo.”