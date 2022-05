Zelfs in hoofdstad Kaboel is de boerka weer alomtegenwoordig — © AP

Alle vrouwen in Afghanistan die “niet te oud en niet te jong” zijn moeten opnieuw een boerka dragen. Ze blijven zelfs beter gewoon binnen, zegt een nieuw decreet. Toen de taliban in augustus de macht grepen, beweerden ze dat het deze keer anders zou zijn. Van die belofte blijft weinig over. “Voor vrouwen is het een onmogelijk land.”