Opvallende beelden tijdens 9 mei-parade: Poetin krijgt als enige een dekentje en lijkt mank te lopen

Hoe gaat het met Vladimir Poetin? Nieuwe beelden waarin de Russische president een dekentje krijgt op de 9 mei-parade, doen de geruchten over een slechte gezondheid weer oplaaien. In een ander beeld waarop de president een krans op het graf van een onbekende soldaat ging leggen, merkten heel wat kijkers op dat hij moeilijker wandelt dan normaal. Eerdere speculaties over een zieke Poetin werden echter al weggewuifd door het Krim. Volgens hen verkeert de man in een goede gezondheid.