Joodse gemeenschap herdenkt 8 mei: “Holocaust wordt uitgehold”

Ook de Joodse gemeenschap in Antwerpen heeft zondag op 8 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa – en dus ook van de Jodenvervolging – herdacht. Getuigenissen over slachtoffers van toen werden afgewisseld met waarschuwingen voor de gevaren van vandaag.

“De Holocaust wordt uitgehold”, vindt de Iraans-Nederlandse rechtsgeleerde Afshin Ellian. “Door valse vergelijkingen zoals bijvoorbeeld hoe niet-gevaccineerden worden behandeld, wordt de Jodenvervolging gebagatelliseerd.”

Ellian haalde fors uit naar wat hij “postmoderne Holocaustontkenning” noemt. “Door te pas en te onpas valse vergelijkingen te maken, ontstaat de indruk dat de Holocaust eigenlijk wel meeviel”, zegt de professor van de Universiteit Leiden. “Dat herschrijft het verleden en bevordert het antisemitisme.”

Ook de oorlog in Oekraïne en de gruwel die daarmee gepaard gaat, vielen zondagavond niet weg te denken tijdens de herdenkingsplechtigheid. “Er ligt een sluier van moedeloosheid over Europa”, zei Ellian. “We hebben niet geleerd uit het verleden.”

Bart De Wever: “Ontmenselijking”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) deelt die mening. “Maar het is onze humanitaire plicht om te blijven streven naar betere tijden”, stelt hij. “Net als het Joodse volk toen, mogen wij de moed niet laten zakken, in weerwil van wat er allemaal rondom ons gebeurt. Ook de Oekraïense Joden blijven trouwens bepaald niet gespaard in dit conflict. Antwerpen doet er alles aan om Oekraïense vluchtelingen die hier toekomen goed op te vangen en onze Joodse gemeenschap staat haar Oekraïense geloofsgenoten bij.”

De Wever had het verder over “een proces van ontmenselijking” dat aan de gang is. “Steden worden herleid tot puin, burgers worden planmatig vermoord”, zegt hij. “Een vrouw werd geëxecuteerd op straat, een ziek kind werd gedood door een raketaanval op een humanitaire corridor en nota bene een Holocaustoverlever stierf bij een bombardement. Het Russische volk wordt eens te meer door hun leiders meegesleurd in leugens en criminaliteit.”

Europa moet echter ook in eigen boezem kijken, vindt De Wever. “Het ontbreken van een veiligheidscultuur breekt ons zuur op”, zegt hij. “We hebben niets gedaan om Poetin te ontmoedigen.”

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO), dat de plechtigheid organiseerde, mocht aan het slot nog aankondigen dat het ontwerp voor het lang geplande monument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog dat op de Scheldekaaien moet komen, klaar is en weldra wordt voorgesteld.