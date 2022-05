In de sterren geschreven: Erling Haaland vandaag in Brussel voor medische tests voor transfer naar Manchester City

Het stond in de sterren geschreven. Erling Braut Haaland kiest als supporter van Manchester City om de komende seizoenen voor zijn favoriete club te voetballen. De 21-jarige scoremachine was in Brussel voor zijn medische tests.

In het Erasmus Bxl keken ze raar op toen daar plots een van de meest gewilde spelers ter wereld voor hun neus verscheen. Om het discreet te houden en een vlucht naar Manchester te vermijden legde Erling Haaland (21) in Brussel de medische tests af. Voor een transfer die gigantisch is maar die bij nader inzien niet verrast.

Haaland werd namelijk geboren in Leeds, op 70 kilometer van Manchester. Zijn vader Alf-Inge Haaland (49) voetbalde als verdediger drie jaar voor Leeds United alvorens hij in 2000 naar Manchester City werd getransfereerd. Toen hij zijn handtekening voor de Sky Blues zette, had hij zijn pen in de ene hand terwijl op de andere arm de pas geboren baby Erling Braut lag te slapen.

Man Utd uitgesloten

Niet dat peuter Erling Braut nog veel weet van die periode maar omdat City vader Haaland op een menswaardige manier behandelde en na de knieblessure die zijn carrière beëindigde nog twee jaar bleef doorbetalen, bleef de liefde voor City. Wie van horror houdt, moet de verschrikkelijke tackle van gewezen Manchester United-speler Roy Keane op YouTube nog eens bekijken (tags Keane en Haaland). Het is die tackle die onrechtstreeks een einde maakte aan de carrière van Alf-Inge Haaland. En mogelijk ook de reden is waarom Haaland het eveneens geïnteresseerde Manchester United al vroeg wandelen stuurde.

Het was een felle strijd voor één van de vlotst scorende spitsen ter wereld. De zaterdag overleden makelaar Mino Raiola (54) heeft die strijd nog aangewakkerd. Toen Haaland in de winter van 2020 van Red Bull Salzburg naar Dortmund verhuisde, bedong de Italiaanse Nederlander dat bij een volgende transfer ‘slechts’ 75 miljoen euro zou moeten worden betaald. De vooruitziende Raiola leek te weten dat de scoringsmachine - 85 goals in 88 wedstrijden in Dortmund - grof wild zou worden. En het is een wetmatigheid in het voetbal: hoe lager de transfersom, hoe hoger het tekengeld en het salaris voor de speler. En uiteraard ook de commissie voor de makelaar. Raiola was niet voor niets de best betaalde makelaar ter wereld.

Raiola-Guardiola

Tegelijkertijd maakte het overlijden van Raiola definitief de weg vrij naar Manchester City. City-coach Pep Guardiola en Raiola waren immers aartsvijanden. De ruzie begon in 2011 omdat Guardiola als trainer van FC Barcelona volgens Raiola te weinig gebruik maakte van Zlatan Ibrahimovic. “Guardiola betaalde 75 miljoen voor Ibra maar hij laat hem niet spelen, zo iemand moet je naar een psychiatrisch ziekenhuis sturen”, aldus Raiola die Guardiola na de CL-finale in 2011 zelfs fysiek te lijf wilde gaan.

Raiola had snel in de gaten dat Manchester United niets zou worden. Real Madrid droomde van een duo Mbappé-Haaland en bood daarvoor Eden Hazard als ruilobject. Ook Chelsea, Liverpool, Barcelona en Bayern München informeerden. Uiteindelijk zou vader Alf-Inge Haaland en de keuze voor Manchester City aan de speler het ultieme duwtje hebben gegeven.