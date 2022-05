Ruim vijf keer zoveel koninginnen van Aziatische hoornaar gevonden

Het aantal gevonden koninginnen van de Aziatische hoornaar is het voorbije jaar erg sterk toegenomen, zo deelt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) maandag mee. In 2021 werden tot mei 17 koninginnen gemeld, dit jaar ligt het aantal al op 93.

De sterke stijging is onder meer te wijten aan de zachte winterperiode. Doordat het weinig gevroren heeft, hebben veel koninginnen de koude kunnen trotseren. Normaal gezien overleven de dieren de koude temperaturen niet altijd.

Ook de stelselmatige verdere verspreiding van de Aziatische hoornaar heeft er mee te maken. Per nest zwerven ongeveer vijf koninginnen uit: ze kunnen tot zestig kilometer verder een nieuw nest beginnen bouwen. De verspreiding van het dier gebeurt daardoor aan een razendsnel tempo. In 2017 werd de wesp voor het eerst in Vlaanderen waargenomen: dat was toen in West-Vlaanderen. Ondertussen wordt de hoornaar overal in Vlaanderen ontdekt.

Mensen vinden de wesp veelal dicht bij of in hun huis: de koningin zoekt de plek om haar nest in te bouwen vaak op een beschutte plaats, laag tegen de grond. “Omdat het te veel tijd zou vragen voor verdelgingsploegen om elke koningin bij mensen te komen wegnemen, vragen we om de dieren in een potje in de diepvries te steken”, zegt Jasmijn Hillaert van het INBO. “Dat is de meest veilige en vriendelijke methode om de koninginnen te bestrijden.”

Op het aantal nesten dat dit jaar gevonden zal worden, is het nog even wachten. In 2021 werden er ongeveer tweehonderd nesten gevonden, wat toen een verdubbeling was tegenover het jaar voordien.

De Aziatische hoornaar komt oorspronkelijk uit het zuidoosten van China en wordt daarom beschouwd als een invasieve soort. Ze vormt een sterke bedreiging voor bijen en andere insecten, omdat ze die gebruikt als voedsel.