Het zal nog “enkele decennia” duren eer Oekraïne lid van EU wordt, zegt Emmanuel Macron

Volgens de Franse president Emmanuel Macron zal het nog “enkele decennia” duren eer Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie. Dat zei hij maandag tijdens een toespraak in het Europese Parlement in Straatsburg.

Maandag hebben de covoorzitters van de Conferentie over de Toekomst van Europa, op Europadag, hun eindrapport officieel overhandigd aan de voorzitters van de EU-instellingen. Met de Toekomstconferentie konden burgers een jaar lang debatteren over welke richting de Europese Unie uit moet. De Franse president Emmanuel Macron, wiens land nog tot de zomer de Raad voorzit, nam in naam van de lidstaten het rapport in ontvangst. Macron gaf aan zich te kunnen vinden in het voorstel om de Europese verdragen te wijzigen.

Maar tijdens zijn toespraak zei hij ook nog iets anders opvallend. Hij had het over de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. “Door hun strijd en hun moed is Oekraïne nu reeds een kernlid van ons Europa, van onze familie, van onze unie. Maar zelfs indien wij het morgen de status van kandidaat-lidstaat zouden toekennen (...), weten wij allen heel goed dat het proces (...) verscheidene jaren, waarschijnlijk zelfs verscheidene decennia zal duren. Tenzij wij zouden besluiten de normen voor dit lidmaatschap te verlagen en derhalve de eenheid van ons Europa en soms de beginselen die wij van sommige van onze eigen leden eisen, volledig te heroverwegen.”

Voor Emmanuel Macron “kan de Europese Unie, gezien haar integratieniveau en ambitie, op korte termijn niet het enige middel zijn om het Europese continent te structureren.”

Hij suggereerde daarom een “parallelle Europese gemeenschap” voor landen die willen toetreden of voor landen die de EU verlaten hebben, denk aan het Verenigd Koninkrijk. Zo’n parallelle Europese gemeenschap zou openstaan voor democratische Europese naties die de “Europese kernwaarden” onderschrijven op gebieden zoals politieke samenwerking, veiligheid, samenwerking op het gebied van energie, vervoer, investeringen in infrastructuur of verkeer van personen.

“Toetreding (tot die parallelle Europese gemeenschap, red.) zou niet noodzakelijk een voorbode zijn voor toekomstig EU-lidmaatschap. Het zal evenmin gesloten zijn voor degenen die het hebben verlaten”, zei hij.

