‘Jongste doelpuntenmaker ooit’ zal Club straks een veelvoud van (forse) transferprijs opbrengen: wie is Antonio Nusa (17)?

Amper 13 matchen op het hoogste niveau bij het Noorse Stabaek, en toch telde Club Brugge vorige zomer 3 miljoen euro neer voor Antonio Nusa (17). Als investering op de lange termijn. We doen een boude voorspelling: over enkele jaren kost kwikzilveren winger het tienvoudige. De titel van ‘jongste doelpuntenmaker ooit bij Club Brugge’ is het logische resultaat van een seizoen imponeren (en rijpen) in de schaduw.