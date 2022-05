Dertig jaar lang leerde Jan Vanoverbeke ‘de rijken’ van dichtbij kennen: al die tijd begeleidde de gewezen private banker gegoede families en hun vermogen. In Leren van de rijken blikt hij op die periode terug. Zijn beste financiële advies: “Maak een solide financieel plan op. Want zoals Benjamin Franklin, een van de founding fathers van de Verenigde Staten, al wist: If you fail to plan, you plan to fail.”