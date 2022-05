Nu de zon weer bijzonder hard aan het schijnen is, zijn we met z’n allen aan het smeren gegaan. Maar net nu blijkt uit jaarlijks onderzoek van Test Aankoop dat niet alle zonnecrèmes op de markt zo goed beschermen tegen de zon als hun verpakking wil doen geloven. De consumentenorganisatie dient dan ook een klacht in bij de FOD Volksgezondheid.