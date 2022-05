Hou de kousen in de gaten: waarom voetballen Françis Amuzu en co. tegenwoordig met kapot geknipte sokken?

Het geheim van Françis Amuzu (22) om zijn eerste hattrick te scoren? Misschien wel de gaten in zijn kousen. Steeds meer voetballers knippen hun voetbalsokken open zodat hun kuiten minder onder spanning staan. In het buitenland deden Kyle Walker (Man City) en Gareth Bale (Real) het al, in ons land volgden Nainggolan, Verschaeren en Amuzu. Maar mag dat wel en helpt het echt? “Het is vooral veel show.”

Jürgen Geril