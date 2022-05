Vanavond Europese zekerheid voor Anderlecht en Antwerp? Dan supporteren ze best voor AA Gent

Anderlecht en Antwerp hebben er baat bij dat AA Gent straks als eerste eindigt in de Europe play-offs. Als AA Gent vanavond wint tegen KV Mechelen en Genk wint niet tegen Charleroi is het zeker van die eerste plaats.

Normaal gezien is het zo dat het nummer vier uit de Champions’ play-offs het in een barrageduel opneemt tegen de winnaar van de Europe play-offs voor een ticket in de tweede voorronde van de Conference League. Als AA Gent, dat als bekerwinnaar al over een waardevoller Europa League-ticket beschikt, de Europe play-offs wint, valt het barrageduel weg en gaat het ticket voor de Conference League automatisch naar het nummer vier uit de Champions’ play-offs.