Antwerp (en Marc Overmars) snuffelen aan Toby Alderweireld

De Great Old deed vorig zomer al eens een bod op Alderweireld. Maar die koos toen voor een avontuur bij het Qatarese Al-Duhail. Daar heeft de verdediger nog een contract tot de zomer van 2024. Als Antwerp Alderweireld naar ons land wil halen, zal het dus een transfersom moeten betalen, bovenop het naar Belgische normen stevige salaris van de Rode Duivel. Voorlopig liggen die looneisen sowieso nog te hoog voor de Great Old. Alderweireld zelf, die pas een huis liet bouwen in het Antwerpse district Ekeren, heeft een terugkeer naar ons land nooit uitgesloten. “Tegen dat Ayla (Alderweirelds oudste dochter, red.) naar het eerste leerjaar moet, willen we graag terug in België zitten”, vertelde hij eerder dit jaar nog in een interview met deze krant.