De dagen van Priske zijn geteld: bestuur van Antwerp maakt al werk van opvolger

Voor alle duidelijkheid: de zware nederlaag tegen Anderlecht was niet enkel en alleen de fout van Brian Priske. Sleutelspelers als Radja Nainggolan en Dorian Dessoleil bleven afgelopen zondag ver onder hun niveau. Maar ook bij de beslissingen van de coach vallen vragen te stellen. Zo tilt het Antwerp-bestuur zwaar aan Priskes keuze om bij de rust over te schakelen van een drie- naar een viermansverdiging. Vorige week bracht een gelijkaardige zet zijn ploeg al eens in de problemen tegen Union. Antwerp kwam toen goed weg omdat het vizier van Undav en Vanzeir niet scherp genoeg stond afgesteld. Kouamé en Zirkzee maakten zondag wel gebruik van de extra ruimte die ze kregen. Met een blamage voor de Great Old tot gevolg.

Het Antwerp-bestuur heeft ondertussen genoeg gezien. Normaal gezien mag Priske de resterende drie wedstrijden in de Champions’ Play-offs nog voor zijn rekening nemen, maar zit zijn tijd op de Bosuil er daarna op. Voorzitter Paul Gheysens beseft wel dat hij Priske, die nog een contract heeft tot juni 2023, dan nog een aanzienlijk deel van zijn salaris moet uitbetalen. De Deen nu nog de laan uitsturen, heeft voor Antwerp weinig nut. Aangezien een nieuwe trainer op drie speeldagen van het einde nooit nog genoeg tijd zou hebben om zijn stempel op de ploeg te drukken. Wel maakt sportief directeur Marc Overmars in de tussentijd al werk van de opvolging van Priske. De nieuwe directeur voetbalzaken heeft een lijstje klaar met potentiële nieuwe trainers. Daarop staat minstens één grote naam uit Nederland.