Franse clubs hebben Francis Amuzu op de radar: blijft spurtbom die plots kan scoren of niet?

Hij deed mee in 43 wedstrijden en stond maar 14 keer aan de aftrap. Efficiëntie blijft een werkpunt, maar toch tekende Amuzu voor 9 goals en 5 assists. De vraag is wat de toekomst brengt. Amuzu heeft een mooi contract bij RSCA tot 2024, maar staat op de radar bij enkele Franse subtoppers. Nice en Marseille informeerden afgelopen winter al en mogelijk is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Al vraagt Anderlecht een navenante transfersom. Amuzu staat ook internationaal voor een belangrijke keuze. De nationale ploeg van Ghana - het land van zijn roots - trekt aan zijn mouw, maar België, waar Roberto Martinez in hem een potentiële wingback ziet - is ook niet uitgesloten. (jug)