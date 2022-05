Kampioen spelen en dan naar Ajax: Alfred Schreuder ligt op titelkoers met Club, maar staat tegelijk op vertrekken

Mooie tijden in het verschiet voor Alfred Schreuder (49). De Nederlander ligt met Club Brugge plots in poleposition voor de titel en de kans is groot dat hij na het seizoen naar Ajax trekt. Daar gaan zelfs zijn spelers al van uit, en terecht, want een persoonlijk akkoord is nakend.

Alfred Schreuder is een rustig man. Ondanks de cruciale zege op Union kreeg de Nederlander langs alle kanten kritiek op zijn keuzes – en niet voor het eerst –, maar daar fel op reageren is niet zijn ding. Waarom zou hij zich ook druk maken? Door in drie maanden tijd een achterstand van twaalf punten om te buigen in een voorsprong, is hij bezig aan een huzarenstuk. Als waarnemers (of zelfs bestuurders) zich dan vragen stellen bij het feit dat De Ketelaere linksback staat, gaat hij nog een stapje verder en noemt hij de prestatie van CDK “uitstekend”. Doordat Club nu de beste kaarten heeft om kampioen te spelen, komt hij daar toch mee weg.

Eerder T2 in ArenA

Schreuder is goed op weg om te doen wat Club van hem verlangde. “We hopen dat hij hier de doelstellingen bereikt en de derde titel op rij kan pakken”, zei Vincent Mannaert op winterstage in Marbella, nadat hij zo goed mogelijk had geprobeerd om de sceptici te overtuigen. Onbekend bij het grote publiek? “Ja, maar insiders zijn lovend.” Vooral gewerkt als assistent? “Ja, maar wel bij Ajax en Barcelona.” Een paar mislukte passages als T1? “Dat is net een voordeel, want daar kan je uit leren.” Mannaert benadrukte vooral dat Schreuder de spelers moest helpen om de intensiteit terug te vinden. “Als dat lukt, gaan we al heel ver komen.” En dat is gebleken. De voorbije maanden ontbrak het bij Club allerminst aan strijdlust en spirit.

© BELGA

Nog drie duels volhouden en dan heeft Schreuder zijn doelstelling bereikt. En dat betekent ook Champions League-voetbal. Voor het derde opeenvolgende seizoen zou Club rechtstreeks naar de poules gaan. Máár: de kans is heel groot dat het die poules ingaat met alweer een nieuwe coach.

De reden kende u al: Ajax Amsterdam. Midden april, nog voor het vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United beklonken was, lekte al uit dat Schreuder – voormalig T2 van Ten Hag in de ArenA – een topkandidaat was om bij Ajax over te nemen. En dat is nadien niet meer veranderd, integendeel. De Nederlandse recordkampioen is aan het dossier blijven werken, waardoor een persoonlijk akkoord nakend is. Op clubniveau is er nog geen deal in de maak, maar dat is logisch. Het bestuur is op de hoogte van de interesse in Schreuder, maar net als Ajax zit Club in volle titelstrijd en dus wordt er gewacht tot na de play-offs om te onderhandelen. Dan pas gaan we definitief weten of de afkoopsom van 1,5 miljoen euro wordt betaald en Schreuder de overstap maakt.

Meer mogelijkheden

De spelers van Club hoef je intussen niks wijs te maken. Zij gaan er al van uit dat hun trainer het na dit seizoen voor bekeken houden. Ze beseffen dat het voor bijna elke Nederlander een droom is om Ajax te leiden en dat daar nóg meer financiële en dus sportieve mogelijkheden zijn.

Voor onrust of problemen lijkt het ook niet te zorgen, gezien hun gemeenschappelijke doel en het feit dat Schreuder niks laat merken van een eventueel vertrek. Zowel naar buiten toe als intern gaat hij er professioneel mee om en bewaart hij de focus. Er is zelfs een positief neveneffect. Spelers die naast de ploeg vallen, zoals Jack Hendry, kunnen worden gesust met het feit dat komende zomer de weg naar een basisplaats weer openligt. Hetzelfde geldt voor een talent als Noah Mbamba, die na het vertrek van Philippe Clement niet meer speelde.

Club hoopt nu dat Schreuder, met of zonder bizarre keuzes, de klus klaart en dan kunnen beide partijen terugblikken op een vruchtbaar half jaar. Maar sowieso kan het best al op zoek naar vervanging.