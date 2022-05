Met een omhaal onder water: Red Flame Tessa Wullaert schittert in video voor eigen badmode van haar project GRLPWR

Wullaert is al lange tijd bezig met GRLPWR, haar eigen project om meisjes aan het voetballen te krijgen. Ze geeft daarbij zelf voetbalstages. GRLPWR had al een eigen ‘branding’, met een felle roze kleur op ballen, t-shirts, truitjes, truien…

En nu is er de badmode. Wullaert ging een samenwerking aan met Zalando en het Belgische La Michaux voor de ontwikkeling van bikini’s en badpakken in de stijl van GRLPWR. Voor de promotievideo trok Wullaert het resultaat daarvan zelf aan, waarna ze in een zwembad onder anderen voetbalde en bokste.

De beelden:

