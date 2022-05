Leider Hamidovic-clan bekent dat hij drugbaron Silvio Aquino doodschoot: “Ik zag mijn zoon op de grond ineenzakken. En ik heb geschoten”

Vrijdag maakte Hamidovic nog een ‘keelgebaar’ in de rechtbank. — © Tom Palmaers

“Toen ik mijn zoon Samson ineen zag zakken, ben ik beginnen schieten. Ik weet niet meer hoeveel keer ik gevuurd heb.” Sandro Hamidovic (52), de leider van het familiecommando dat drugbaron Silvio Aquino (41) ombracht in Opglabbeek, heeft na zeven jaar de omerta over de aanslag in de assisenzaal doorbroken. Daarmee hoopt hij vooral dat de Aquino’s de strijdbijl zullen begraven. “Ik vraag alleen maar, dat er geen doden meer vallen.”