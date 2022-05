Opnieuw vertraging in Propere Handen: verdediging van de boekhouder van Dejan Veljkovic stapt naar Cassatie

In de zaak rond fraude in het Belgische voetbal stapt de verdediging van Nedzad Tanovic, de boekhouder van spilfiguur Dejan Veljkovic, opnieuw naar het Hof van Cassatie na de succesvolle wraking van de raadsheren van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Eerder besliste Cassatie dat de raadsheren naar aanleiding van de spijtoptantenregeling van Dejan Veljkovic al geoordeeld over de bijzondere opsporingsmethodes (BOM) in de zaak, en de verdediging voert nu aan dat “de rechtsmacht van KI uitgeput is”. De procedure zorgt opnieuw voor vertraging in het dossier.

De controle op de bijzondere opsporingsmethodes of BOM-controle was de laatste stap in de procedure, alvorens de raadkamer zich kan buigen over de doorverwijzing van de verdachten. Het federaal parket wil 56 personen en een vennootschap voor de rechtbank zien verschijnen, onder wie voetbalmakelaars, trainers, managers en bestuursleden van enkele clubs uit de Jupiler Pro League. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, schriftvervalsing via valse scoutings- of consultancy-opdrachten, actieve omkoping, matchfixing of witwaspraktijken.

De drie raadsheren die de BOM-controle moeten uitvoeren, zijn dezelfde raadsheren die eerder al het akkoord tussen voetbalmakelaar Dejan Veljkovic en het federaal parket bekrachtigden. In de aanloop naar die bekrachtiging voerden de drie raadsheren van de KI ook al een BOM-controle uit en in een arrest van 25 oktober oordeelden ze dat de bijzondere opsporingsmethodes, in casu de observatie, regelmatig waren gebruikt.