Oekraïne is topfavoriet om het Eurovisiesongfestival te winnen. Terwijl een van de bandleden op het thuisfront is achtergebleven om te vechten tegen Rusland, begint de groep Kalush Orchestra dinsdagavond in de eerste halve finale aan hun muzikale verovering van Europa. “We willen winnen, want dat kan de moraal van ons volk opkrikken.”