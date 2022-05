Nadat violiste Sylvia (28) in 2019 de publieksprijs van de Koningin Elisabethwedstrijd won, is het nu aan haar zus Stéphanie (26) om de eer van de familie Huang hoog te houden. Enmeteen van het hele land, want de celliste is de enige Belgische van de 66 kandidaten voor de prestigieuze muziekwedstrijd.