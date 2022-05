Opnieuw sterft een Russische oligarch in bizarre omstandigheden

Alexander Subbotin (43), voormalige topman bij het Russische oliebedrijf Lukoil, is de laatste in een rijtje van prominente Russen die sinds de invasie in Oekraïne in verdachte omstandigheden zijn overleden.

De officiële uitleg over de dood van de 43-jarige Rus is dat hij advies had gezocht bij twee sjamanen om een kater te verhelpen. De sjamanen zouden een sneetje in zijn huid gemaakt hebben en daar vergif van een kikker in gedruppeld hebben. Na over te geven zou de man zich beter gevoeld hebben. Maar niet veel later had Subbotin een hartaanval en overleed hij.

Subbotin is niet de eerste prominente Rus die in de afgelopen weken overleed. Verschillende miljardairs en ook leidinggevenden van het staatsbedrijf Gazprom zijn overleden sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Vaak ging het ook niet enkel om de vader van het gezin, maar stierven ook de hun echtgenotes en kinderen. Volgens officiële berichten zouden de mannen hun vrouwen en kinderen gedood hebben en daarna zelfmoord gepleegd hebben. Al wordt door heel wat bronnen beweerd dat die zelfmoorden in scène werden gezet.

Opvallend is dat de mannen nooit openlijk kritische opmerkingen zouden gemaakt hebben op de Russische invasie. Ook stonden de oligarchen niet op de sanctielijsten.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

