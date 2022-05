Op papier was hij de ideale match voor de olifantenvrouwtjes in Planckendael. In de praktijk lukt het de 13-jarige Kanvar niet om voor baby’tjes te zorgen. En dus moet hij plaatsruimen voor een imposanter exemplaar. “Kai-mook en May Tagu zijn simpelweg niet onder de indruk”, zegt coördinator Dierenzorg Ben Van Dyck.