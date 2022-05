In de Filipijnen is Ferdinand Jr. ‘Bongbong’ Marcos (64) met overwicht tot president verkozen. Bongbong is de zoon van wijlen dictator Ferdinand Marcos. Hij was altijd voorbestemd voor de macht. Als jongeling werd hij geschilderd met een gouden kroon, daarna moest hij in ballingschap, nu haalt hij zijn gram. “Bongbong herschrijft de geschiedenis van zijn land.”