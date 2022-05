Psycholoog Bram Vervliet juicht angst toe in zijn boek ‘Waarom we bang zijn’

Eerst waren we bang voor het coronavirus, nu voor Wereldoorlog III. Om nog maar te zwijgen van de klimaatcrisis, de energiefactuur en inflatie. Toch is die angst een goed teken, zegt psycholoog Bram Vervliet (45) in zijn nieuw boek Waarom we bang zijn. “Het bewijst dat we ergens om geven.”