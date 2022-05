Chauffeurs die in Oost-Vlaanderen en delen van Vlaams-Brabant met een gsm in de hand worden betrapt, riskeren voortaan hun rijbewijs meteen voor acht dagen kwijt te spelen. “Geen zaak van automobilisten te pesten, wel omdat afleiding door gsm-gebruik één van de grote moordenaars in het verkeer is”, klinkt het bij het parket.