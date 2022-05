Het wachten op Godeau is voorbij. Door de afwezigheid van Jordan Torunarigha en Andreas Hanche-Olsen kwam Bruno Godeau op Charleroi opnieuw in het Gentse basiselftal. De centrale verdediger, die uitgerekend vandaag 30 jaar oud wordt, hoopt ook vanavond in Mechelen opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.