Beslissende strijd om Azov-staalfabriek ingezet, Oekraïense militairen getuigen: “Wij zijn eigenlijk al dood”

“We zijn eigenlijk al dood”, zeggen de zowat 2.000 verdedigers van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol. Nadat dit weekend de laatste burgers uit de staalfabriek werden geëvacueerd, dreigt nu een bloedig Russisch offensief. “Capituleren, is geen optie”, zeggen de Oekraïense militairen, onder wie ook verschillende vrijwilligers met amper gevechtservaring: “Omdat wij Russische oorlogsmisdaden zagen gebeuren, mogen we niet in leven blijven.”