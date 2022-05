G7-landen leggen Rusland nieuwe sancties op: importverbod op Russische olie

Aan de vooravond van de viering van de “Dag van de Overwinning” in Moskou hebben de G7-landen nieuwe sancties opgelegd aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat heeft het Witte Huis zondag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om een importverbod op Russische olie. De G7- landen spraken eerder op de dag via videoconferentie met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

“De volledige G7 heeft vandaag toegezegd de import van Russische olie te verbieden of geleidelijk af te schaffen”, aldus het Witte Huis in een verklaring. “Dit zal een zware slag toebrengen aan de hoofdader van de economie van (Vladimir) Poetin en hem de inkomsten ontnemen die hij nodig heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren.”

In de verklaring werd niet gespecifieerd welke verbintenissen elk van de G7-landen (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) precies is aangegaan. Japan liet alvast weten dat het zijn tijd zal nemen om de import van olie geleidelijk uit te doven.

Het westen ging tot dusver zeer gecoördineerd tewerk bij het afkondigen van sancties tegen Rusland maar heeft niet hetzelfde tempo aangehouden als het gaat om Russische olie en gas.

De VS, die al geen grote afnemer waren van Russische olie en gas, hebben al een importverbod op Russische koolwaterstoffen ingesteld.

De landen van de Europese Unie, die onder druk staan om zich bij het verbod aan te sluiten maar veel afhankelijker zijn van Rusland, zetten zondag de intensieve onderhandelingen over een embargo op Russische olie voort. Er werd “zeer aanzienlijke vooruitgang geboekt”, maar er kon geen overeenstemming worden bereikt. De komende dagen gaan de besprekingen voort, voornamelijk om de olievoorziening te verzekeren.

VS: Media, advies en boekhouding

De nieuwe ronde sancties die het Witte Huis zondag aankondigde, is gericht op twee belangrijke gebieden: de media en de toegang van Russische bedrijven en vermogende particulieren tot advies- en boekhouddiensten, waarin de Amerikanen de grootste specialisten wereldwijd zijn.

De VS zullen sancties opleggen aan de televisiezenders Pervy Kanal, Rossiya 1 en NTV. Amerikaanse bedrijven krijgen een verbod opgelegd om hen te financieren met reclame of door hen apparatuur te verkopen.

Een andere aanvalslijn van Washington is een verbod op het aanbieden van “auditing, management, consultancy, marketing, alle diensten die gebruikt worden om multinationals te runnen maar ook potentieel om sancties te omzeilen of onterecht verkregen vermogen te verbergen”, luidt het.

Hoewel de Europeanen de nauwste industriële banden hebben met Rusland, domineren de VS en het VK de professionele dienstverlening met name via de “Big Four”, de vier globale consultancygiganten Deloitte, EY, KPMG en PwC.

Washington heeft ook nieuwe verboden aangekondigd op de uitvoer van Amerikaanse producten naar Rusland, voor een hele reeks goederen, van bulldozers tot ventilatiesystemen en boilers.

De VS kondigden zondag aan dat zij visumbeperkingen zouden opleggen aan 2.600 Russische en Wit-Russische functionarissen, en sancties tegen functionarissen van de Sberbank en de Gazprombank.

VK: Platina en palladium

© REUTERS

De Britse regering heeft zondag een nieuw pakket handelssancties tegen Rusland en Wit-Rusland aangekondigd. Dat omvat onder andere exportverboden voor de Russische industrie en hogere douanetarieven, onder meer voor de in de auto-industrie gebruikte grondstoffen platina en palladium.

“Dit omvangrijke pakket sancties zal verdere schade toebrengen aan de Russische oorlogsmachine”, verklaarde minister van Internationale Handel Anne-Marie Trevelyan. “Rusland is een belangrijke producent van platina en palladium en is voor de export van die producten sterk afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk”, lichtte de Britse regering de sancties toe.

Het VK legde sinds de Russische invasie in Oekraïne ook al sancties op aan meer dan duizend personen en ruim honderd bedrijven.