Ontsnapte gevangene en cipier met wie hij relatie had gevat: “Zij is zwaargewond”

Casey White en Vicky White zijn na een klopjacht van tien dagen gevat. De ontsnapte moordverdachte en de cipier, die een relatie zouden hebben, werden in de Amerikaanse staat Indiana van de weg gereden door de politie. Vicky White is met een zelf toegebrachte schotwonde in het ziekenhuis opgenomen.

Er was een beloning van tienduizenden dollars beloofd voor informatie die zou leiden tot de arrestatie van het voortvluchtige duo. Zondagavond kwam die cruciale tip binnen: een burger liet weten dat Casey White (38) en Vicky White (56) gezien waren in een hotel. Dat leidde maandag tot een politieachtervolging. De twee – die toevallig dezelfde achternaam hebben – werden na enkele minuten van de weg gereden in Evansville, Indiana.

Vicky White zat achter het stuur van de gecrashte Cadillac en werd aangetroffen met “heel ernstige” verwondingen, door een zelf toegebrachte schotwonde. Ze zou haar dienstwapen bij zich gehad hebben. Vicky werd naar het ziekenhuis overgebracht, terwijl Casey White werd ingerekend.

© AP

Het nieuws werd bekendgemaakt door de sheriffs van Vanderburgh County, Indiana en van Lauderdale County, Alabama. Die laatste was Vicky’s baas.

Goed voorbereide ontsnapping

Casey en Vicky White waren al tien dagen voortvluchtig. De man zat in de Laurderdale County Jail in voorhechtenis op verdenking van moord, de vrouw was penitentiair assistent-directeur van Lauderdale County. Op 29 april, de dag voor Vicky met pensioen zou gaan, ontsnapte Casey. Hij was met Vicky vertrokken in een politiewagen. Die werd op de parking van een shoppingcentrum ingeruild voor een Ford die ze na enkele uren in een bos dumpten. Een andere Ford pick-uptruck die ze daarna gebruikt zouden hebben voor hun vlucht, werd achtergelaten in een carwash in de staat Tennessee.

© AFP

Aanvankelijk werd in opsporingsberichten gezegd dat Vicky White “vermist en in gevaar” was. Op beelden van bewakingscamera’s werden echter geen aanwijzingen gezien dat Vicky onder dwang handelde. De autoriteiten raakten ervan overtuigd dat ze vrijwillig hielp bij de ontsnapping en haar overste riep haar op zich aan te geven.

Vicky en Casey White zouden sinds 2020 een relatie gehad hebben. Andere gedetineerden getuigden dat Casey privileges zoals meer eten en langere douches kreeg en opvallend vaak naar Vicky’s bureau werd geroepen.

Vicky zou op 29 april beweerd hebben dat ze Casey naar een afspraak bij een gerechtspsychiater moest brengen voor een evaluatie van zijn mentale gezondheid. Achteraf bleek die afspraak verzonnen. Bovendien had Vicky nooit alleen met Casey mogen vertrekken. Na een eerdere ontsnappingspoging van nota bene Casey zelf, waarbij hij een cipier wilde gijzelen, was het beleid al jarenlang dat meerdere agenten bij zo’n vervoer aanwezig moesten zijn.

“Deze ontsnapping was duidelijk goed gepland en berekend”, verklaarde de politie. “Ze hadden genoeg middelen, geld, voertuigen, alles wat ze nodig hadden om dit gedaan te krijgen, en dat maakte de laatste anderhalve week zo uitdagend.” Vicky White bleek volgens bewakingsbeelden ook mannenkleren voor haar geliefde te gaan kopen zijn voor de ontsnapping. “Wij begonnen vanaf nul, meer nog: zij hadden zes uur voorsprong op ons.”

Voorbeeldige werknemer

Vicky White is aangeklaagd voor het toelaten of vergemakkelijken van een ontsnapping, en voor valsheid in geschrifte en identiteitsdiefstal omdat ze de eerste vluchtwagen onder een valse naam gekocht zou hebben. Casey wordt ervan beschuldigd in 2015 een vrouw doodgestoken te hebben.

© EPA-EFE

De twee zullen teruggebracht worden naar Lauderdale County om er voorgeleid te worden, volgens de lokale sheriff. “Hij raakt niet opnieuw uit deze gevangenis. Dat verzeker ik je.”

Over Vicky White zei haar intussen ex-baas dat ze hoopte dat ze het overleeft. “We wensen Vicky niets kwaads toe, maar ze moet ons wel enkele antwoorden geven. Ik heb alle vertrouwen in haar. Ze was een voorbeeldige werknemer. Ik weet niet of we ooit zullen weten wat er gebeurd is om dat te veranderen.”