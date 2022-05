Derde verdachte van moord op president Haïti aangeklaagd in de VS

Ongeveer tien maanden na de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse is in de VS een derde persoon aangeklaagd die verdacht wordt van betrokkenheid. Het gaat om een 51-jarige Haïtiaan die beschuldigd wordt van samenzwering om buiten de VS een moord of ontvoering te plegen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De man werd vrijdag door Jamaica uitgeleverd aan de VS en moest maandag voor het eerst voor de rechter verschijnen in Miami. Hij zou onder meer voertuigen hebben verzameld en geprobeerd hebben vuurwapens aan te schaffen voor de actie tegen de president. Hij riskeert een levenslange celstraf.

Moïse werd in de nacht van 7 juli vorig jaar met twaalf schoten om het leven gebracht in zijn woning in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Ongeveer 20 Colombiaanse huurlingen en verschillende Haïtiaans-Amerikaanse onderdanen met dubbele nationaliteit zouden betrokken zijn geweest. De achtergrond van het misdrijf is nog onduidelijk.

Tientallen verdachten zijn intussen in Haïti gearresteerd, onder wie achttien Colombianen. Nog eens drie Colombianen werden onmiddellijk na de misdaad gedood. In Miami werden twee eerdere uitgeleverde verdachten in januari al aangeklaagd wegens samenzwering tot moord of ontvoering.