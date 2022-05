Biden ondertekent wet voor vlottere wapenleveringen aan Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is verheugd met de beslissing en spreekt van een “historische stap”. “Oekraïne is dankbaar”, tweette hij. “Ik ben er zeker van dat we samen weer zullen winnen. Wij zullen de democratie in Oekraïne verdedigen. En in Europa, zoals we 77 jaar geleden deden.”

De Amerikaanse president mag dus tot 2023 militair materiaal uitlenen of leasen aan Oekraïne en andere landen in Oost-Europa die door de Russische aanvalsoorlog zijn getroffen. Een soortgelijke leen- en huurwet werd in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al aangenomen door het Amerikaanse Congres, waardoor de VS snel op grote schaal wapens kon leveren aan de geallieerden in de strijd tegen de nazi’s.

De VS bewapent Oekraïne intussen al op grote schaal om het land te steunen tegen Rusland. Sinds het begin van de oorlog heeft de regering-Biden voor meer dan 3,8 miljard dollar (ongeveer 3,6 miljard euro) wapens en munitie aan de voormalige Sovjetrepubliek toegezegd of geleverd. Biden heeft het Congres nog eens om 33 miljard dollar (31,2 miljard euro) gevraagd.