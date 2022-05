CD&V wil ongelijkheid in prenatale moederschapsrust wegwerken

Vrouwelijke werknemers die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust. In tegenstelling tot zelfstandigen, mogen werknemers de zeven dagen verplichte prenatale rust niet opnemen na de bevalling, ook niet als hun kindje vroeger dan verwacht geboren werd. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri heeft een en wetsvoorstel ingediend om deze ongelijkheid weg te werken.

Vrouwelijke werknemers die bevallen, hebben recht op 15 weken moederschapsverlof. De prenatale rust, de rust voor de geboorte, duurt normaal zes weken. Eén week moet verplicht voor de bevalling opgenomen worden, de andee weken kunnen eventueel na de bevalling opgenomen worden. Wanneer een kind vroeger dan verwacht geboren wordt, kan een vrouwelijke werknemers tot zeven dagen moederschapsrust verliezen omdat ze die dagen niet kan opnemen na de bevalling. Zelfstandigen kunnen daarentegen wel de zeven dagen voor de effectieve bevallingsdatum opnemen na de geboorte in het geval van een vroege geboorte.

CD&V-parlementslid Nahima Lanjri wil die ongelijkheid wegwerken. “Het is niet logisch of wenselijk dat mama’s een aantal dagen moederschapsrust verliezen wanneer hun kindje vroeger dan verwacht geboren wordt. Bovendien bepaalt vandaag ook het statuut of je deze dagen al dan niet verliest en na de bevalling mag opnemen. Deze discriminatie moet weggewerkt worden. Alle mama’s, zelfstandigen én werknemers, moeten recht hebben op 15 weken moederschapsrust, ook als hun kindje te vroeg geboren wordt”, klinkt het.

Lanjri wil het met haar voorstel ook mogelijk maken dat moeders een groter deel van hun moederschapsrust deeltijds opnemen. Vandaag kunnen moeders slechts twee van de 15 weken moederschapsrust deeltijds opnemen. Deze deeltijdse opname is vandaag enkel mogelijk voor de postnatale rust. Lanjri wil dit via haar voorstel ook uitbreiden naar de prenatale rust. “Zo willen we moeders de kans geven om het enkele weken voor de bevalling rustiger aan te doen zonder het werk helemaal te moeten stopzetten. Dit kan volgens mij de laatste weken van de zwangerschap een stuk draaglijker maken voor onze hoogzwangere vrouwen”, aldus Lanjri.