Zelfs perfecte migrant zal voor helft Vlamingen nooit Vlaming zijn

Meer dan de helft van de Vlaamse kiezers (55 procent) vindt dat geboren zijn in ons land een voorwaarde is om zich “echt’“ Belg of Vlaming te mogen noemen. Nieuwkomers kunnen er per definitie niet bijhoren, zeggen ze, wat ook hun inspanningen mogen zijn. Dat blijkt uit De Stemming, een bevraging bij zowat 2.000 Vlamingen die de Universiteit Antwerpen en de VUB uitvoerden in opdracht van De Standaard en VRT NWS.

Niet-westerse migranten moeten zo veel mogelijk onze cultuur en onze gewoonten overnemen, vindt een overgrote meerderheid (76 procent) van de Vlamingen. Assimilatie is de enige manier om een plaatsje te veroveren in de maatschappij. Daar zijn zowel kiezers van Groen (57 procent) als van Vlaams Belang (90 procent) van overtuigd. De taal leren, de wetten respecteren en het staatsburgerschap dragen zijn daarbij de belangrijkste criteria. Het allerbelangrijkste vinden we Nederlands leren: in de ogen van 81 procent van de respondenten is dat de cruciale voorwaarde.

Over het algemeen geldt dat hoe rechtser de kiezer is, hoe strenger hij is voor nieuwkomers. Een uitzondering is de PVDA: de kiezers van de meest linkse partij in Vlaanderen stellen strengere voorwaarden dan Groen. En die voorwaarden mogen nog strikter als het van de Vlaming afhangt. Partijen moeten volgens de bevraging ook meer met het thema bezig zijn. Dat vindt vooral de Vooruit-kiezer, die naar rechts lijkt op te schuiven. Ook meent een meerderheid van de Vlamingen dat het nog moeilijker moet worden voor migranten om de Belgische nationaliteit te krijgen.