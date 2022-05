Beelden tijdens de rust in kleedkamer Club Brugge tonen het belang van de geblesseerde Mats Rits: een echte leider

Het seizoen van Mats Rits (28) kwam op het veld van Anderlecht abrupt ten einde. De sterkhouder op het middenveld viel uit met een zware kruisbandblessure en was er niet bij tegen Union. Althans, niet op het veld. Want in de kleedkamer speelde hij wel zijn rol. Dat toont de aftermovie van de wedstrijd op de sociale mediakanalen van Club Brugge.