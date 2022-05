Sint-Truiden

De langgerekte nachtmerrie van amper zeven jaar oude woonproject Residentie Platanus in Sint-Truiden is nog lang niet voorbij. Nadat de bewoners in juli vorig jaar al het bevel hadden gekregen om hun bouwvallige woning te verlaten, moeten de appartementen nu bijna volledig afgebroken worden. Het is maar de vraag of de eigenaars ooit hun geïnvesteerde geld terugzien.