Papoea-Nieuw-Guinea getroffen door aardbeving met kracht van 6,3

Papoea-Nieuw-Guinea is dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3. Dat meldt het Amerikaanse geologische instituut (USGS).

De beving deed zich voor in de Bismarckzee, op zowat 200 kilometer voor de kust van het land. Het epicentrum lag volgens het USGS op een diepte van ongeveer 10 kilometer.

Er is vooralsnog geen informatie over eventuele schade of slachtoffers.

Papoea-Nieuw-Guinea bevindt zich in de zogenaamde Ring van Vuur, in de Stille Oceaan, waar geregeld aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Australische plaat schuift er onder de Euraziatische plaat, met enkele centimeters per jaar.