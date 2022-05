Hij vond zelf de uitgang niet meer, dus brandweer greep in: jonge reebok bevrijd uit omheinde tuin

De brandweer van Herentals kreeg dinsdagochtend een oproep voor een dier in nood. Een jong reebok was de omheinde tuin van een woning in de Rankenstraat in Herentals binnen gedrongen en vond de uitgang niet meer.

© Marc Peeters

De brandweerlui hadden het jonge maar sterke dier gauw te pakken. Met een handdoek over het hoofd, om te beletten dat het dier zou ontsnappen, werd de reebok in een brandweervoertuig gelegd. Een paar minuten later werd de reebok weer vrijgelaten in de bossen op de vlakbij gelegen Kruisberg. Nog een paar seconden later was het dier uit het zicht verdwenen. (mph)