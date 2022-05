Man koopt drugs tijdens schoolfeest, moeder van 17-jarige dealer probeert 30.000 euro te verbergen tijdens huiszoeking

De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend een 17-jarige dealer opgepakt in Ekeren. De kerel had cocaïne verkocht aan de schoolpoort tijdens een schoolfeest. Tijdens de huiszoeking bij de verdachte probeerde zijn moeder 30.000 euro cash geld te verbergen voor de politie.

Tijdens een anonieme patrouille in Ekeren merkte het wijkondersteuningsteam van de regio Noord een man op die een schoolfeest verliet en contact maakte met de bestuurder van een wagen. De politie besloot de wagen te controleren en trof acht dosissen cocaïne aan.

“De man op het schoolfeest werd aangesproken en moest erkennen dat hij net cocaïne had gekocht. Dat leverde hem een boete op”, zegt de politie, die een huiszoeking uitvoerde bij de dealer thuis. Daar probeerde de moeder van de verdachte zo’n 30.000 euro cash te verbergen voor de politie.

“Het geld werd desondanks in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgemaakt voor witwas”, aldus de politie. De 17-jarige verdachte werd voor de jeugdrechter gebracht.

Ook in Wilrijk pakte de politie vrijdagavond een dealer op die drugs leverde met de wagen. De politie trof verschillende zakjes cocaïne aan in een verborgen ruimte. “De 22-jarige man had ook 1.410 euro cash geld op zak en werd voorgeleid. Zijn wagen werd in beslag genomen.”