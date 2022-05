Wat doe jij met je garage?

Wie thuis een garage heeft, zou er in principe elke dag zijn wagen in kunnen parkeren. Maar dat is bij vele gezinnen niet het geval. De gemeente Schoten wil met een campagne zijn inwoners sensibiliseren, maar dat is moeilijker dan gedacht. Want wie een kapsalon, fitnessruimte of mancave heeft geïnstalleerd, is niet geneigd die snel op te geven. Heeft u een bijzondere invulling voor uw garage en wil u hierover vertellen? Laat het ons dan weten.

(nba)