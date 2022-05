Toby Alderweireld steekt lofzang af voor Antwerpfans in Extra Time: “Een transfer? In het voetbal weet je nooit”

Zondagavond te gast op de Bosuil, maandagavond te gast in voetbaltalkshow Extra Time. Antwerpsupporters kunnen plots niet meer naast Toby Alderweireld kijken. Opvallend: aan tafel bij Aster Nzeyimana en co. schuwde de 33-jarige Rode Duivel de mooie woorden over de Great Old niet. Een openlijke liefdesverklaring of puur toeval?

In de vaste rubriek koos Alderweireld voor de even spontane als opvallende actie van de Antwerpsupporters tijdens de match tegen Anderlecht als moment van de week. Bij een 0-4-tussenstand toonden de rood-witte supporters luidkeels hun liefde voor de Great Old.

Een mooi moment, vond ook Alderweireld: “Je eigen ploeg staat 0-4 achter thuis. Sommige supporters zouden dan gewoon het stadion verlaten, maar bij Antwerp maakten ze van de gelegenheid gebruik om hun liefde voor de club nog eens te tonen. Een speciaal moment. Zo kan het ook: steun je club in moeilijke tijden. Ik dacht eerst: oei, 0-4. Wat gaat hier straks gebeuren? Maar nee. Straf wat er in die club kan gebeuren.”

Over een eventuele transfer naar de Great Old antwoordde Alderweireld: “In het voetbal weet je nooit.” Alderweireld heeft nooit onder stoelen of banken gestoken ooit te willen terugkeren naar België en meer bepaald naar Antwerpen, zijn heimat. “Ik begrijp dat supporters nu plots denken dat ik terug in België kom voetballen. Ik kom van Germinal Ekeren en Germinal Beerschot bij de jeugd. Ik hou van het Antwerpse voetbal. Dat kan ik gewoon niet wegsteken. Iedereen weet dat ik Antwerpenaar in hart en nieren ben. Ik vind het echt jammer dat Beerschot gezakt is, maar ben ook heel blij dat Antwerp, een slapende reus de laatste decennia, wakker is geworden.”

Contract in Qatar tot 2024

Ondanks alle tekens aan de wand is er niks concreets aan de hand. Al vindt Antwerp de Rode Duivel wel een interessante piste om zijn verdediging te versterken. De Great Old deed vorige zomer al eens een bod op Alderweireld, maar die koos toen voor een avontuur bij het Qatarese Al-Duhail. Daar heeft de verdediger nog een contract tot de zomer van 2024.

Als Antwerp Alderweireld naar ons land wil halen, zal het dus een transfersom moeten betalen, bovenop het naar Belgische normen stevige salaris van de Antwerpenaar. Voor­lopig liggen die looneisen sowieso nog te hoog voor de Great Old. Alderweireld zelf, die pas een huis liet bouwen in het Antwerpse district Ekeren, heeft een terugkeer naar ons land nooit uitgesloten. “Tegen dat Ayla (Alderweirelds oudste dochter, red.) naar het eerste leerjaar moet, willen we graag terug in België zitten”, vertelde hij eerder dit jaar nog in een interview met jouw krant.