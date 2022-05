Rick van Drongelen maakt deze week terugkeer bij KV Mechelen na zwaar auto-ongeluk

Een week na het dramatische auto-ongeval waarbij een 18-jarige Nederlandse chauffeur om het leven kwam, maakt Rick van Drongelen zich op om zijn leven terug op te pikken. De centrale verdediger maakt in principe later deze week zijn terugkeer op het trainingsveld bij KV Mechelen.

Vorige week woensdag omstreeks 07.40u sloeg het noodlot toe op de N258 bij het Nederlandse Axel, de woonplaats van Van Drongelen. Op weg naar de ­training in Mechelen kwam de huurspeler van KV frontaal in ­botsing met een tegenligger. Van Drongelen ontsnapte met minimale verwondingen - twee gebroken vingers - maar voor de ­persoon in de andere auto kon er geen hulp meer baten. De ­18-jarige jongeman uit het nabijgelegen Hulst overleed ter ­plaatse. Volgens zijn Duitse club Union Berlin trof Van Drongelen geen enkele schuld bij het ­ongeval.

Van Drongelen werd na het ­ongeval overgebracht naar het ziekenhuis, maar werd daar diezelfde avond nog ontslagen. Sindsdien verblijft hij in het huis van zijn ouders, waar hij de traumatische gebeurtenis probeert te verwerken. Gezien de omstandigheden gaat het oké met hem, zo horen we in zijn directe omgeving. De speler verwerkt het ­trauma op zijn eigen manier. Van Drongelen heeft het wel nog moeilijk om over het ongeval te praten. De bonkige verdediger is sowieso al een man van weinig woorden.

Zelf herinnert Van Drongelen zich nog alles van het ongeval. Het ene moment week zijn tegenligger uit naar zijn rijvak, vervolgens was er een gigantische klap en even later moest hij bevrijd worden uit het wrak. Van ­Drongelen verkeerde in shock, maar kwam er fysiek als bij ­wonder ongedeerd uit. De verdediger beseft wel dat hij veel geluk heeft gehad en dat de veiligheidssystemen van zijn auto wellicht zijn leven hebben gered. Pas in het ziekenhuis heeft hij nadien vernomen dat de andere chauffeur minder geluk heeft gehad. Nieuws dat aankwam als een zware klap en waar Van Drongelen nog altijd mee aan het worstelen is.

Coach Wouter Vrancken zei eind vorige week dat hij Van Drongelen alle tijd wilde geven om het ongeval te verwerken. Hoewel dat proces nog altijd bezig is, wil de Nederlander deze week ­terugkeren op training bij KV. Het oppikken van zijn dagelijkse ­routine kan hem helpen in zijn verwerkingsproces, klinkt het. Sinds het ongeval heeft Van ­Drongelen niet meer met de auto gereden. De eerste stap die hij nu moet zetten, is terug een bezoekje brengen aan de club. Daarna wordt er in onderling overleg ­tussen speler, zijn entourage en de club beslist wat er dit seizoen nog mogelijk is. Of Van Drongelen dit seizoen nog in actie zal komen, is voorlopig dus onduidelijk.

